Hoffenheimer Zuber trifft gegen Brasilien

Einen Platz in den Annalen sicherte sich am ersten Spieltag auch Zuber, der für die Schweiz den 1:1-Endstand gegen Brasilien markierte. Daheim in Deutschland jubelte Alexander Rosen mit: "Steven hat sich nicht nur in der Historie des Schweizer Fußballs verewigt, sondern er ist auch der erste Hoffenheimer WM-Torschütze", sagte der Sportdirektor des Klubs. Einen bleibenden Eindruck gegen die Selecao hinterließ auch Schlussmann Yann Sommer von Borussia Mönchengladbach. Prompt schossen erste Transfergerüchte aus dem Boden.