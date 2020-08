Mitnichten! Auch gegen die Blues lieferte der Top-Torjäger der Bayern eine absolute Gala-Vorstellung (AZ-Note 1) und war an allen vier Treffern seines Teams beteiligt. Der 31-Jährige hat in jeder seiner sieben Partien in der laufenden Champions-League-Saison getroffen, durch seinen Doppelpack stockte er sein Torekonto auf beeindruckende 13 Treffer auf. Nie zuvor hat ein Spieler für einen deutschen Klub so viele Tore innerhalb einer Spielzeit in der Königsklasse geschossen.