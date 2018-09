Adriano Grimaldi: eigene Videoanalyse

Grimaldi hat sich somit nicht viel vorzuwerfen, doch der Torjäger wirft sich selbst eine ganze Menge vor. Auf die Frage der AZ nach der kürzlichen Aussage von Trainer Daniel Bierofka, dass sich Grimaldi wohl am meisten über seine verballerten Möglichkeiten aufrege, antwortete der Deutsch-Italiener: "Da hat der Trainer Recht. Ich kann meistens nicht schlafen und schaue mir das nochmal an", so der Angreifer über seine ganz persönliche Videoanalyse.