Mölders: "Das wird die geilste 3. Liga aller Zeiten"

Ein Grund für Mölders, an der Grünwalder Straße zu bleiben? "Ich will unbedingt mit Bierofka und den Jungs in der 3. Liga spielen. Wir haben uns dafür den Arsch aufgerissen", so der Ex-Bundesligaspieler, der nun angreifen wolle: "Jetzt werde ich es diese Saison so richtig krachen lassen. Wer weiß, was dann noch bei den Löwen möglich ist."