Wo gibt’s Verbesserungsbedarf? Auch hier stößt Wettberg in dasselbe Horn wie Bierofka, der nur die Chancenverwertung in den ersten Partien bemängelte. "Den ein oder anderen Treffer mehr hätte er erzielen können wenn nicht müssen", sagt Wettberg, "aber es gab noch nie einen Torjäger, der alle seine Chancen reingemacht hat. Von dem her gibt es für mich nicht viel zu kritisieren." Auch das Zusammenspiel mit Sascha Mölders, der bisher an der Seite von Grimaldi oft deutlich blasser agierte, sei in Ordnung: "Mölders ist ein anderer Typ. Ich bin der Meinung, mit dieser Wucht kann Bierofka nach wie vor beide brauchen."