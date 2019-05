FC Bayern: Das ist Robert Lewandowskis großer Traum

"In München habe ich einen tollen Klub und lebe in einer tollen Stadt", so Lewy weiter. Das andere Zuhause sei Warschau, "wo unsere Freunde und Familien leben". Nach der Karriere werden die Lewandowskis wohl nach Polen zurückkehren. Doch zunächst hat der Bayern-Knipser noch einen Traum: den Champions-League-Triumph mit seinem Klub.