Hendrik Bonmann mit gutem Torwartspiel

Bonmann dagegen ist besser mit dem Ball am Fuß und kann mit einem offensiven, gut organisierten Torwartspiel punkten. Bierofka über die Verlauf der Vorbereitung und des Duells zweier ähnlich starker Keeper: "Jetzt wird Henne am Sonntag in Ried 90 Minuten spielen und dann werde ich mich nächste Woche entscheiden."