"Marco Hiller hat natürlich einen Bonus, nachdem er in den letzten Spielen als Nummer Eins kein Spiel verloren hat. Er kann also nicht viel falsch gemacht haben", sagte der 50-Jährige über die jüngsten Leistungen seinen Stammtorhüters vor der Winterpause. Köllner freue sich für Hiller, dass sich dieser "gut entwickelt" habe und "Dinge, die ihm nachgesagt wurden, verbessert" habe und zuletzt beim 1:0-Auswärtssieg in Münster "auf schwierigem Geläuf auch mal einen ausgespielt" habe.