München - Am Mittwoch verabschiedete sich Christian Früchtl (20) von seinen Kollegen, beim Mannschaftstraining war er schon nicht mehr dabei und stattdessen auf dem Weg in nördliche Richtung auf der A9: Das Torhüter-Juwel des FC Bayern wird an den 1. FC Nürnberg verliehen und soll dort Spielpraxis in der 2. Liga sammeln.