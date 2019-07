Kuntz geht davon aus, dass Nübel trotz des Finalfehlers gestärkt aus dem Turnier hervorgeht. "Das wird für ihn ein Schritt sein, den er für den Rest seiner Karriere sicher gebrauchen kann", sagte der Trainer. Das Tor sei allerdings "zum psychologisch schlechtesten Moment" gefallen, so Kuntz, und habe dem Team das Genick gebrochen – auch wenn Amiri (88.) noch der Anschlusstreffer gelang. In der Anfangsphase hatte Ruiz die Spanier in Führung gebracht (7.)

Nübel mit einer guten Leistung bei der EM

Ohne Nübel wären die deutschen Junioren wohl gar nicht bis ins Finale gekommen. Im letzten Gruppenspiel gegen Österreich (1:1) verhinderte er mit zwei Glanzparaden eine Niederlage, im Halbfinale gegen Rumänien (4:2) bewahrte er sein Team mit einem Weltklasse-Reflex vor dem zwischenzeitlichen 1:3.

Seinen Marktwert, daran besteht kein Zweifel, steigerte er in Italien enorm. Laut "transfermarkt.de" liegt er aktuell bei zwölf Millionen Euro. Demnächst dürfte dieser Wert deutlich nach oben korrigiert werden.

