Natürlich auch der WM-Titel 1974, das Finale gegen die Niederlande. Du kannst als Torhüter kein größeres Spiel machen. Er hat sich da hineingesteigert, kann sich das wohl heute noch nicht erklären, wie gut er da war. Sepp hat Bälle an den Körper bekommen, weil er in einer Mischung aus Instinkt und Fallwinkel angeschossen wurde. Seine Leistung in der zweiten Halbzeit, als die Holländer auf den 2:2-Ausgleich drängten, war einfach magisch.

Paul Breitner: Dank Sepp Maier über sich hinausgewachsen

In diesem Endspiel hat er mir einen Moment in meiner Karriere geschenkt, an den ich mich immer wieder gerne mit Erstaunen erinnere. Etwa in der 70. Minute habe ich einen Ball, als Sepp ausgespielt war, per Kopf von der Linie gerettet. Ich wusste nicht, dass ich so hoch springen konnte, bin sprichwörtlich über mich hinausgewachsen. Das war der wertvollste der lediglich zehn Kopfbälle, die ich in meiner gesamten Karriere gemacht habe.

Sepp war übrigens keiner dieser unsäglichen Schauspieler-Torhüter, dieser Nullinger-Torhüter, die nach einem Gegentreffer sofort gestenreich den Fehler einem Mitspieler zuschieben. Und er war ein hervorragender Fußballer, mit seiner Art zu spielen, den ganzen Strafraum zu beherrschen, würde er auch perfekt in die heutige Zeit passen.

Für mich ist Sepp neben Manuel Neuer der beste Torhüter aller Zeiten, auch wenn sie völlig konträre Stärken haben. Sepp war der Großmeister der Strafraumbeherrschung, während Manuel der Großmeister des Spielaufbaus ist.

