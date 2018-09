Nach seiner Einwechslung im Heimspiel gegen Energie Cottbus (2:0) feierte Hiller am Samstagnachmittag beim FC Hansa Rostock in einer spannenden Partie an der Ostsee (2:2) sein Startelfdebüt in der Dritten Liga. Die Leistung des Junglöwen-Keepers konnte sich dabei durchaus sehen lassen. Eine Szene ärgerte den Schlussmann hinterher allerdings - und zwar selbst wohl am meisten.