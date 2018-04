Torhüter des FC Bayern Sven Ulreich: Lob für Heynckes, Kritik an Ancelotti

So schnell kann sich das Blatt doch wenden: Laut Sportwettenanbieter „bwin“ steht zwar Weltmeister Manuel Neuer im Tor, wenn das DFB-Team am 17. Juni 2018 sein erstes Spiel bei der Weltmeisterschaft in Russland (14. Juni bis 15. Juli) gegen Mexiko bestreitet – doch auch der Name Sven Ulreich fällt. Mit Quote 1,44 hält „bwin“ den WM-Einsatz von Neuer, der in dieser Saison verletzungsbedingt nur drei Bundesligaspiele absolvierte, im ersten Gruppenspiel für wahrscheinlich.