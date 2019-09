München - Gänsehaut! Nach der erneuten Gala-Vorstellung von Franck Ribéry gab es sogar Applaus von den gegnerischen Fans. Der frühere Bayern-Star wurde beim 3:1-Erfolg seines Klubs AC Florenz bei AC Mailand am Sonntagabend bei seiner Auswechslung in der 89. Minute mit Standing Ovations in San Siro gefeiert - sogar von Milan-Tifosi. Der 36-jährige Franzose hatte in der 78. Minute das zwischenzeitliche 3:0 für die Gäste erzielt.