Wenig später gab der Nationalstürmer, einer der Silberhelden der Olympischen Spielen 2018 in Pyeongchang, die passende Antwort. Auf dem Eis. In der 27. Minute des bayerischen Derbys donnerte er die Scheibe zum 3:1 ins Netz. 93 Tore hatte er in seiner DEL-Karriere für die Nürnberger erzielt, das war sein erstes gegen die Icetigers. "Wenn die Fans so reagieren, kann ich auch nichts machen", sagte Ehliz, "außer Tore schießen. Es war für mich ein sehr schönes nachträgliches Geburtstagsgeschenk."