"kicker": Mölders in Stürmer-Ranking auf Platz fünf

Auch für das Fachmagazin "kicker" zählt der 35-Jährige zu den absoluten Top-Stürmern in Deutschlands dritthöchster Spielklasse. In der renommierten "Rangliste des deutschen Fußballs", bei der am Montag die Angreifer bewertet wurden, wird Mölders in der höchsten Kategorie "herausragend" geführt.