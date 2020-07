Der am Mittwoch in den Vorstand beförderte Hasan Salihamidzic, der bereits im Frühjahr angekündigt hatte, "ein europäisches Top-Talent" verpflichten zu wollen, schwärmte von seinem Neuzugang. "Als Innenverteidiger ist er schon sehr weit, er hat eine sehr hohe Qualität im Spielaufbau. Das Anforderungsprofil passt zu unserer Mannschaft", meinte 43-Jährige: "Wir haben in der Kaderplanung eine Vision, bei der viele Puzzleteile ineinanderpassen müssen. Vor allem muss die Mentalität stimmen und da passt Tanguy super rein. Wir sind sehr froh, dass wir ihn verpflichten konnten."