Die Löwen wollen ihren Top-Scorer der Vorsaison (je 15 Tore und Vorlagen) trotz der äußerst angespannten finanziellen Lage aber nicht kampflos ziehen lassen. "Ich gebe Sascha aber noch lange nicht auf. Die Löwenfamilie weiß, was sie Sascha zu verdanken hat und er weiß, was er an 1860 hat", sagt Sport-Boss Günther Gorenzel im AZ-Interview.