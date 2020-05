Der ehemalige norwegische Nationalstürmer Jan Aage Fjörtoft, heute Experte bei Sky, sagte dem "Sportbuzzer": "Erlings Einstellung ist Weltklasse. Er versucht immer noch ein weiteres Prozent zu finden, um sich zu verbessern. Dieser Junge macht so viele Sachen richtig: Wie er isst, wie er schläft, wie er trainiert. Er ordnet alles dem Fußball unter."

Die Perspektive

Einst wollte Lewandowski immer mal wieder zu Real Madrid, nun könnte er sogar seine Karriere in München beenden. Zur Bayern-Legende fehlt ihm ein Titel. "Er braucht die Champions League", sagte sein früherer Mitspieler Bastian Schweinsteiger in der "ARD-Sportschau". In den ganz großen europäischen K.o.-Duellen fehlte Lewandowski oft der letzte Punch.

Weltmeister Schweinsteiger traut Haaland "sehr viel zu. Er ist ein sehr unbekümmerter, junger Spieler, der die Gier hat, auch jemandem weh zu tun – im Tor und in Zweikämpfen." Landsmann Fjörtoft findet: "Erling hat ein hohes Level erreicht. Er, sein Vater und sein Umfeld bremsen die Euphorie aber selbst."

Lesen Sie auch: Für Schweinsteiger ist Ex-Kollege Lewandowski noch nicht Weltklasse