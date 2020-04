Dortmund zieht ins Finale ein, unterliegt dort aber am 25. Mai 2013 im Londoner Wembley-Stadion dem FC Bayern mit 1:2.

Robert Lewandowski: Seine Erfolge beim FC Bayern

Als Torschützenkönig der Bundesliga-Saison 2013/2014 (20 Treffer) wechselt Robert Lewandowski ablösefrei zum FC Bayern. Sein erster Vertrag beim deutschen Rekordmeister läuft bis Sommer 2019, bereits im Winter 2016 verlängert er vorzeitig bis 2021. Der aktuelle Kontrakt – unterzeichnet am 29. August 2019 – gilt bis zum 30. Juni 2023.

Seine Pflichtspiel-Premiere für den FC Bayern ist eine 0:2-Niederlage am 13. August 2014 im Supercup-Finale gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber Borussia Dortmund. In der Bundesliga läuft er erstmals am 22. August 2014 für die Münchner auf – beim 2:1 gegen den VfL Wolfsburg. Sein erstes Bundesligator für den deutschen Rekordmeister erzielt er am 30. August 2014 beim 1:1 im Auswärtsspiel gegen den FC Schalke 04. 2015 gewinnt er mit dem FC Bayern erstmals den Meistertitel.

Es ist der Beginn einer beeindruckenden Serie: Fünf Mal in Folge sichert sich der FC Bayern mit Robert Lewandowski den Titel, er selbst nimmt weitere drei Male die Torjägerkanone in Empfang.

Robert Lewandowski: Seine persönliche Bilanz

Robert Lewandowski blickt auf eine lange Liste von Erfolgen zurück (Stand: 15. März 2020).

Deutscher Meister: 2011, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

Deutscher Pokalsieger: 2012, 2016, 2019

Deutscher Supercup-Sieger: 2014, 2017, 2018, 2019

Polnischer Meister: 2010

Polnischer Pokalsieger: 2009

Polnischer Superpokalsieger: 2010

Bundesliga-Torschützenkönig: 2014, 2016, 2018, 2019

Polens Fußballer des Jahres: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

Polens Sportler des Jahres: 2015

Tor des Monats: September 2013, September 2015

Robert Lewandowski: Seine Rekorde

Rekorde sind das Metier von Robert Lewandowski: Am 22. September 2015 macht der Stürmer mit vier Weltrekorden auf sich aufmerksam. Im Bundesligaspiel gegen den VfL Wolfsburg wird Lewandowski zur Halbzeit eingewechselt, trifft dann zwischen der 51. und 60. Minute sensationele fünf Mal. Seine Bilanz: Drei Treffer in 3:22 Minuten, vier Treffer in 5:42 Minuten und fünf Treffer in 8:59 Minuten.

Mit dem schnellsten Hattrick, dem schnellsten Viererpack, dem schnellsten Fünferpack und fünf Toren nach einer Einwechslung trägt sich Robert Lewandowski gleich vier Mal ins Guinness Buch der Rekorde ein.

In der Spielzeit 2019/2020 gelingt dem Ausnahmestürmer an den ersten neun Spieltagen jeweils mindestens ein Tor: Auch beim 2:1-Auswärtssieg gegen Union Berlin am 9. Spieltag schlägt Lewy zu, trifft in der 53. Minute zum zwischenzeitlichen 2:0 und stellt damit einen Uralt-Rekord von Bayern-Legende Gerd Müller ein.

Am 11. Spieltag ist der Pole beim 5:0 gegen Borussia Dortmund zwei Mal (17./89.) erfolgreich und somit der erste Spieler in der Bundesliga-Historie, der an elf Spieltagen in Folge trifft. Mit 16 Treffern in elf Partien bricht er damit auch den 50 Jahre alten Rekord von Gerd Müller. Der "Bomber der Nation" hatte in der Saison 1968/1969 nach elf Spieltagen 15 Tore auf dem Konto.

Aktuell ist Lewandowski mit seinen 198 Toren (Stand: 6. März 2020) zudem der beste ausländische Torjäger in der deutschen Eliteklasse – vor Claudio Pizarro (Werder Bremen/195).

Robert Lewandowski in der polnischen Nationalmannschaft

Auch in der polnischen Nationalelf ist Robert Lewandowski immer für einen neuen Rekord gut: Beim 4:2-Sieg gegen Montenegro markiert er am 8. Oktober 2017 im Rahmen der Qualifikationsrunde für die Weltmeisterschaft 2018 in Russland sein 16. Tor. Er ist damit alleiniger Rekordhalter innerhalb einer europäischen Qualifikationsrunde. Predrag Mijatović hatte es während der Qualifikation für die WM 1998 auf 14 Tore für das damalige Jugoslawien gebracht.

In der polnischen A-Nationalmannschaft debütiert Robert Lewandowki am 10. September 2008 – im WM-Qualifikationsspiel gegen San Marino (2:0) erzielt er gleich sein erstes Länderspieltor. Seit Dezember 2014 ist der Angreifer Kapitän der Nationalmannschaft.

Im EM-Qualifikationsspiel gegen Georgien schafft er am 13. Juni 2015 binnen vier Minuten einen Hattrick, den bis dato schnellsten der EM-Qualifikationsgeschichte. Am 5. Oktober 2017 schießt er in seinem 90. Länderspiel – 6:1 im WM-Qualifikationsspiel gegen Armenien – sein 50. Länderspieltor und ist seitdem alleiniger polnischer Rekordtorschütze.

Robert Lewandowski privat: Das ist die Frau an seiner Seite

Am 22. Juni 2013 heiratet Robert Lewandowski Anna Stachurska. Die 31-jährige Polin (geboren am 7. September 1988) ist mehrfache Medaillengewinnerin bei Welt-, Europameisterschaften und nationalen Meisterschaften im Karate, Absolventin der Akademie für Leibeserziehung in Warschau und Ernährungsspezialistin. Im Mai 2017 bringt Anna die gemeinsame Tochter Klara zur Welt.

Robert Lewandowski beendet im Oktober 2017 den Bachelor-Studiengang Sport an der Sporthochschule in Warschau. Das Thema seiner Abschlussarbeit ist seine eigene Laufbahn: Für "RL9. Der Weg zum Ruhm" wird er ausgezeichnet. Die polnische Stadt Kuznia Raciborska benennt 2017 eine Straße nach ihm, die polnische Post gibt 2018 eine Briefmarke zu seinen Ehren heraus.

