Günther Gorenzel ist froh über die Solidarität

Ein gesondertes Lob richtete der Österreicher an DFL-Geschäftsführer Christian Seifert aus, "der in dieser Krise auch an den Unterbau denkt. Die Dritte Liga leistet als Ausbildungsliga einen wichtigen Beitrag für den gesamten Fußball. Die Entscheidung der Vier und von Christian Seifert zeigt, dass die Solidarität auch gelebt wird."