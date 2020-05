April, April im Mai: Nachdem die sechs übrig gebliebenen Mädchen in der aktuellen Staffel der ProSieben-Castingshow "Germany's next Topmodel" eigentlich dachten, sie stehen schon fix im großen Finale, wurden sie von Model-Mama Heidi Klum (46) zunächst geschockt. In einer allerletzten Bonusrunde soll das Teilnehmerfeld doch noch einmal dezimiert werden. Erst am Ende des echten Halbfinales stand somit fest, dass Jacky (21), Maureen (20), Sarah (20) und beim großen Finale am Donnerstag, den 21. Mai live in Berlin um den Thron und den begehrten Titel kämpfen werden.