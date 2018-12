Acht Minuten vor Schluss brachte Williams die Münchner mit einem Dreier zum 73:72 erstmals nach den Anfangsminuten wieder in Führung: "Wir haben in der zweiten Halbzeit toll zurückgekämpft, wir waren ja 17 Punkte hinten. Braydon Hobbs kam dann rein und hat einige Dreier getroffen, das hat uns unheimlich geholfen. Wir brauchen das ganze Team, wir haben es als Mannschaft mit großem Einsatz geschafft."

Gäste-Coach Aleksandar Dzikic grautliert dem Gegner: "Bayern hat in der zweiten Halbzeit physisch stark reagiert, in diesem Bereich waren sie besser. Außerdem haben sie im Gegensatz zu uns am Ende wichtige Würfe getroffen."

Am 3. Januar tritt das Team im nächsten Spiel der Euroleague bei Anadolu Efes Istanbul mit dem deutschen Nationalspieler Tibor Pleiss an. Zudem gibt es in der Türkei ein Wiedersehen mit dem ehemaligen Bayern-Spieler Vasilije Micic. In der Bundesliga steht Meister FC Bayern, der bereits am Sonntag zum fränkischen Rivalen und Verfolger Brose Bamberg muss, mit 24:0 Punkten souverän an der Spitze.

