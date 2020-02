Altdorf bei Nürnberg - Bei einer Massenkarambolage auf der Autobahn 6 ist am Mittwoch ein 42-jähriger Autofahrer ums Leben gekommen. Weitere 22 Menschen wurden nach Angaben der Polizei leicht verletzt, ein schwer verletzter Mann wurde mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen. Der 38-Jährige sei mittlerweile in einem stabilen Zustand, so die Ermittler.