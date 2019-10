"Die Ärzte, das Pflegepersonal, wie auch wir tun alles Erdenkliche, um ihm zu helfen und in dieser Situation zu unterstützen", erklärte die Familie des Sängers. Man hoffte, dass man sich "das nächste Mal mit einer positiven Nachricht" zurückmelden könne. Dem war nicht so. Alphonso verstarb am Samstag im Krankenhaus. "Es wurde uns nicht nur ein großartiger Entertainer und Sänger genommen, sondern auch einen liebender, warmherziger sowie fürsorglicher Ehemann und Familienvater. Dieser starke Mann hat Monate lang gekämpft, sich nicht einmal darüber beschwert und das beste draus gemacht. So wie wir ihn kennen", lautet das Statement der Familie, das "Bild" vorliegt.