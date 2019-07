Trostberg - Wegen der starken Regenfälle - insbesondere in der vergangenen Nacht - ist der Wasserstand der Alz im Moment hoch und die Strömung stark: Am Montagvormittag haben Passanten gegen 7.40 Uhr in Trostberg (Landkreis Traunstein) eine leblose Person im Fluss treiben sehen und die Polizei informiert.