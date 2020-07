Benjamin Keough ist der Sohn von Lisa Marie Presley und dem Musiker Danny Keough (55). Das Ex-Ehepaar hat neben Benjamin mit Schauspielerin Riley Keough (31) noch eine Tochter. Die Großeltern sind Elvis und Priscilla Presley (75). Benjamin, der selbst auch Musik gemacht haben soll, stand nicht in der Öffentlichkeit, laut "TMZ" soll er seinem berühmten Großvater aber sehr ähnlich gesehen haben. "Ben ist Elvis so ähnlich", soll seine Mutter gesagt haben. Die Leute hätten sich nach ihm umgedreht und nach Fotos gefragt. Lisa Marie Presley schrieb sogar ein Lied über ihren Sohn mit dem Titel "Storm and Grace". Storm ist sein zweiter Vorname.