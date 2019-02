Untersiemau - Tragisches Ende eines zunächst leichten Unfalls: Ein Autofahrer ist auf der Autobahn 73 auf den Seitenstreifen geraten und hat so den Tod eines Lkw-Fahrers ausgelöst. Dieser hatte dort nach einem Unfall gestanden: Ein Auto hatte den Laster zwischen den Anschlussstellen Untersiemau und Ebersdorf sein Fahrzeug gestreift hatte, wie die Polizei am Donnerstagabend mitteilte. Am Steuer dieses Autos saß eine junge Frau - die am Donnerstagnachmittag zunächst ebenso wie der Lkw-Fahrer unverletzt geblieben war und sich dann mit ihm zusammen auf dem Seitenstreifen befand.