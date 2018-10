Am 1. Oktober hörte das einst vom unvergessenen Max Schmeling besungene "Herz eines Boxers" bei Rocchigiani auf zu schlagen. An einem Straßenrand neben der Schnellstraße 121 bei Belpasso, einem Vorort der sizilianischen Stadt Catania, verstarb der Ex-Weltmeister. Was genau passiert ist, damit beschäftigt sich die italienische Polizei. "Wir glauben, dass Rocchigiani sehr betrunken war und nicht mehr genau wusste, wo er lang lief", wird die von der "Bild" zitiert. Klar ist, dass Rocchigiani an der unbeleuchteten Straße zu Fuß unterwegs war. Wie "Bild" berichtet, wurde Rocky kurz zuvor an einer Tankstelle gesichtet, gegen 23.30 Uhr wurde er von einem Smart erfasst. Rocchigiani verstarb an der Unfallstelle. Er wurde nur 54 Jahre alt. Seine Tochter Janine flog nach Sizilien. Da eine Obduktion angeordnet wurde, ist der Leichnam noch nicht zur Überführung freigegeben. Die Polizei erklärte, dass der Unfallfahrer nicht unter Alkohol gestanden und auch keinen Verkehrsverstoß begangen habe. "Graciano wird in Berlin beerdigt, das ist seine Heimat, hier soll er in Frieden ruhen", sagte Rockys Mutter Renate der "B.Z.".