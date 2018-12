Tochter missbraucht: Gericht verurteilt Freisinger zu Haftstrafe Vom Freispruch zum Schuldspruch

Demnach hat sich X. 2007 und 2008 bei einer Familienfeier bei seinen Schwiegereltern und zwei Mal in der gemeinsamen Wohnung in Freising an seiner damals 14-jährigen Tochter vergangen.

Bei einer klassischen Aussage-gegen-Aussage-Konstellation war die Kammer den Angaben der Nebenklägerin gefolgt, die auf die Kammer einen "aufrichtigen Eindruck" gemacht hat. Und sollte die 25-Jährige in der Vergangenheit mal gelogen haben, sagte Ziegler in Hinblick auf die Aussage des Bruders, so stehe dies "in keinerlei Zusammenhang mit den Vorwürfen hier".



Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Im Lauf des Verfahrens hatten zwei weitere Töchter Missbrauchsvorwürfe X. erhoben, die sie vor der vierten Strafkammer wiederholt hatten. Die eingeleiteten Verfahren wurden von der Staatsanwaltschaft aber eingestellt.