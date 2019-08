Tobias Menzies verrät Details "The Crown": Für Prinz Philip wird es in Staffel drei sehr hart

In der dritten Staffel von "The Crown" wird im Gegensatz zu den ersten beiden Seasons ein komplett neuer Cast in die Rollen der britischen Royals schlüpfen. Einer davon ist Tobias Menzies (45), der in den anstehenden Folgen Prinzgemahl Philip (98) verkörpern wird. Und der wird es in Staffel drei sogleich richtig schwer haben, wie der Schauspieler der US-Seite "Entertainment Weekly" verraten hat. Und wenn er das sagt, will das schon etwas heißen - immerhin spielte er in "Game of Thrones" Edmure Tully und erlebte die "Rote Hochzeit" aus nächster Nähe mit...