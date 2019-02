Schloss mit GPS-Ortung: Fehlau findet smarte Schlösser wie das "SmartX" von Abus zwar ähnlich revolutionär wie die Funkschaltung. Doch er sieht hier einen großen Unterschied: "Ich glaube nicht, dass smarte Fahrrad-Schlösser die herkömmlichen Schlösser mit Zahlen und Schlüsseln komplett vom Markt verdrängen werden."

Das Wort "smart" ist hier kein leeres Trend-Wort. "Vor einigen Wochen wurde einem Kölner das Rad geklaut", sagt Fehlau, "mit Smartphone und Polizei konnte der Bestohlene aber sein Fahrrad und den Dieb orten." Denn was der Dieb nicht wusste: Die neue Generation von Schlössern sendet ein GPS-Signal aus.

Fahrradschloss mit Smartphone-Bedienung

Branchenführer Abus bietet das schlüssellose "SmartX" derzeit ab 199,95 Euro an. Öffnen und schließen funktioniert per Bluetooth. Nähert man sich dem Rad, entriegelt es sich von selbst, falls die App eingeschaltet ist. Das Bügelschloss schlägt auch Alarm, falls es jemand gewaltsam öffnen möchte.

Für jeden Anspruch der passende E-Motor: Früher waren die meisten Radler mit Elektroantrieb froh, wenn sie das kleine Helferlein durchgehend unterstützt hat. Heute sind die Ansprüche höher. Und die Hersteller haben darauf reagiert. "Die Anforderung lautet neudeutsch: Das muss ‘matchen’", sagt Fehlau.

Grundsätzlich gebe es drei Varianten auf dem Markt: elektrische Sport-, Trekking- und Citymotoren. Die Kraftentfaltung variiert dabei beachtlich. "Wer einen sportlichen E-Antrieb am Rad bevorzugt, der will ordentlich Wumms, fast wie bei einem Motorrad", sagt Fehlau, "aber in der Stadt, bei einem City-Bike, da soll das ja ganz unauffällig und leise mithelfen und auf Reichweite optimiert sein." Die Bandbreite ist groß. Je nach Wahl geben die Antriebe zwischen 50 und maximal 120 Newtonmeter (Nm) Leistung ab. 50 bis 90 Nm ist derzeit der Standard bei den meisten E-Antrieben.

E-Bikes nur von erfahrenen Anbietern

Viele Motoren werden heutzutage als Leichtbau gefertigt, häufig mit Aluminiumgehäusen, um das Gesamtgewicht der E-Räder so gering wie möglich zu halten. Hersteller mit viel Erfahrung bedienen derzeit den Markt. Einer von ihnen ist Brose, eigentlich ein traditioneller Auto-Zulieferer. "Ein Auto hat heutzutage bis zu 60 E-Motoren an Bord", sagt Fehlau, "und da reden wir nicht von einem E-Auto." Daher empfiehlt er E-Motoren von erfahrenen Anbietern, wie etwa Brose, Yamaha oder auch Bosch. Die bewährten Antriebe sind in der Regel nie als Nachrüstsatz verfügbar.

Nachrüstmotoren sind "nicht zu empfehlen"

Start-ups und teils etablierte Hersteller bieten seit einigen Jahren elektrische Nachrüstmotoren für herkömmliche Fahrräder an.

Die einen kann man direkt am Hinter- oder Vorderrad montieren, die anderen sind eine Art Mittelmotor direkt an der oder um die Kurbel herum. Doch der Experte rät grundsätzlich davon ab, obwohl es durchaus schlaue Lösungen sind.

"Nur in einem einzigen Fall wäre es sinnvoll, das eigene Rad mit einem E-Motor nachzurüsten", sagt Fehlau, "nämlich, wenn man das perfekte Fahrrad hat, das nur noch einen E-Motor braucht." Und das käme eigentlich nie vor. Vor allem vor der Kraftentfaltung warnt der Experte: "Wenn ein Pedelec auf dem Markt ist, wurde der E-Motor genau auf das Rad abgestimmt", sagt Fehlau, "diese Abstimmung fällt ja bei einer Nachrüstung weg." Wer also nachrüstet, so der Experte, nehme immer ein höheres Unfall-Risiko in Kauf.

Außerdem lohne es sich kaum: Eine Nachrüstung koste bis zu 1300 Euro. "Verkehrssichere, gute E-Räder kosten ab 1500 Euro. Da kann ich nur empfehlen, ein bisschen mehr zu investieren."

