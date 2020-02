Tipps vom Barkeeper Karnevalsrezepte: Die besten Cocktails für die Faschingsparty

Welcher Cocktail passt am besten zu Krapfen und Co.?

Knorr: Krapfen und Co. sind sehr süß - daher passt ein "Touch Down" wunderbar als Getränkebegleitung dazu. Denn der Vodka Drink ist zwar fruchtig, aber nicht so süß. Vor allem bei weiblichen Karnevalsgästen kommt der "Touch Down" immer gut an. Für die Zubereitung gibt man 4 cl Vodka, 2 cl Brandy, 1 cl Grenadine, 2 cl Zitronensaft und 8 cl Maracuja Nektar in einen Shaker und schüttelt alles gut durch. Danach in ein großes Glas mit Eis abseihen.