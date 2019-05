"Niemals sollte man einem Fremden persönliche Daten überlassen"

Über das "Darknet", einem versteckten Teil des Internets, werden Millionen Datensätze angeboten und gehandelt. An die meist illegal beschafften Informationen kommen die Banden über harmlos wirkende Preisausschreiben, Gewinnspiele oder Ähnliches. "Niemals sollte man einem Fremden persönliche Daten überlassen", warnt Cem Karakaya.

Die Anrufe bei Barbara Fischer hörten so plötzlich auf, wie sie begonnen hatten. Monatelang war Ruhe. Doch jetzt rief wieder ein Fremder an, der sich als Microsoft-Mitarbeiter ausgab. Wieder die alte Masche – angeblich Probleme am PC.

Da Barbara Fischer wusste, dass es sich um einen Betrüger handelte, notierte sie sich erst die Telefonnummer, dann wurde sie deutlich: "Ich ruf die Polizei, wenn sie mich noch einmal belästigen." Was die Münchnerin beunruhigt: Die Nummer, die sie sich notiert hat, gehört einer Freundin aus Großbritannien. Vermutlich Zufall. Gauner können über "Call-ID-Spoofing" Telefonnummern fälschen oder die echten Nummern verschleiern.

Insider-Rat: Mit der Trillerpfeife gegen Telefon-Betrüger

"Die Banden führen sogar Listen, in denen sie genau festhalten, wie sich das Opfer verhält", sagt Cem Karakaya, "beispielsweise ob der Betreffende freundlich, gutgläubig oder energisch ist." Die Polizei rät, bei Anrufen einfach aufzulegen. Die fremde Nummer zu blockieren, bringt dagegen wenig, weil die Täter sie ständig wechseln.

Insider raten dazu, sich eine Trillerpfeife bereitzulegen und, sobald einer der Trickbetrüger anruft, so laut in den Hörer zu pfeifen, wie es nur geht. Dem Anrufer klingen anschließend garantiert eine Zeit lang die Ohren. Mit etwas Glück werde man nach einer Zeit von der Info-Liste der Bande gestrichen, sagen Insider.

Sogar ein Hacker des Chaos-Computer-Clubs in Hamburg erhielt einen Anruf von einem vermeintlichen Microsoft-Mann. Der Hacker gab sich ahnungslos und nahm zum Schein die Hilfe an. Er bat den Trickbetrüger, ihm eine E-Mail-Adresse zu schicken, damit er seine Kreditkartendaten übermitteln könne. Der Gauner wähnte sich am Ziel. "Der Hacker schickte einen Trojaner, der das Call-Center der Bande komplett lahmlegte", erzählt Cem Karakaya.

Wichtig: Regelmäßig Sicherheitskopien auf externer Festplatte speichern

Wer sich tatsächlich einen Virus oder ein Schadprogramm eingefangen hat, sollte seinen Computer komplett plattmachen, raten Fachleute. Sämtliche Daten löschen, die Festplatte neu formatieren und alle Programme neu installieren.

Wichtig ist, dass man von seinen Daten regelmäßig eine Sicherheitskopie macht und sie auf einer externen Festplatte speichert. Bevor man die Daten wieder auf den PC lädt, sollte man allerdings prüfen, ob irgendwo dazwischen nicht auch Schadsoftware versteckt lauert.

Lesen Sie auch: Betrüger zocken Münchner mit falschem Gewinnspiel ab