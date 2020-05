Halblech - In Halblech und Seeg im Ostallgäu herrscht unter Tierschützern Unverständnis darüber, dass ein Tierfrevler mit seinen Marterwerkzeugen ungeschoren davonkommt. Sie hatten den Fall angezeigt, weil mehrere Füchse dort in der Umgebung nur noch auf drei Pfoten unterwegs sind. In einem Fall lief ein Fuchs noch mit der Schlagfalle am Fuß herum.