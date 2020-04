Jagdverband und Tierschützer fordern harte Konsequenzen

Harte Konsequenzen fordert auch Biologe Thomas Schreder, Vizepräsident des Bayerischen Jagdverbandes. Dem Schützen sollten Jagdschein und -waffen entzogen werden. Denn "tragende Muttertiere müssen unseren höchsten Schutz genießen. Eine so entwürdigende Entsorgung von ungeborenen Kitzen ist ethisch nicht zu rechtfertigen".

"Darf man in Bayern neuerdings jagen, wo, wann und was man will? Darf man Tiere quälen, ohne zur Rechenschaft gezogen zu werden", empört sich nach der Einstellungsverfügung Wildbiologin Christine Miller vom Miesbacher Verein "Wildes Bayern". Mit Tierschützerin Lödermann hat sie nun Beschwerde bei der Generalstaatsanwaltschaft in München eingelegt.

