Pasing - Wenn die Körperpflege mit einem Feuereinsatz endet: Am Dienstvormittag hatte eine Frau eine neunjährige Hundedame in der Wanne gebadet. Kurz bevor sie es überstanden hatte, verfing sich Hündin Sofia mit der linken Vorderpfote im Abfluss. Die Pfote hing so fest im Abfluss, dass sich das Zamperl auch nicht mit Hilfe ihrer Betreuerin befreien konnte. Die Feuerwehr musste kommen.