Warum ist die Website von Monika Gruber nicht erreichbar? Das haben sich viele Fans gefragt, die Tickets für ihren Auftritt am 11. Dezember in der Olympiahalle in München kaufen wollten. Der Vorverkauf startete am 21. Oktober. Jetzt erklärt die Gruberin den Grund: ein Hacker hat sein Unwesen getrieben.