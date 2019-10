2:2! Hiller du Teufelskerl! Schröter lässt sich viel Zeit beim Anlauf, Hiller lässt sich aber nicht beirren und pariert.

2:2! Ausgleich! Steinhart bleibt cool und verlädt Haching-Keeper Kroll.

1:2! Hufnagl verwandelt eiskalt - Haching ist wieder im Vorteil!

1:1! Neiiiiiiiiiin! Daniel Wein schießt den Ball drüber!

1:1! Hilleeeeeeeeeer hält! Grauschopf versucht es ebenfalls flach nach links unten, der Löwen-Keeper streckt sich aber und kommt an die Kugel.

1:1! Der Routinier bleibt eiskalt! Timo Gebhart lässt Kroll mit seinem satten Linksschuss keine Chance.

0:1! Greger verwandelt sicher links unten.

90.+2 Minute: Schluss! Der Sieger der Partie wird im Elfmeterschießen ermittelt! Geschossen wird auf das Tor vor der Westkurve, Haching beginnt.

90. Minute: Zwei Minuten werden nachgespielt...

89. Minute: Nun wechselt auch Claus Schromm noch einmal: Jim-Patrick Müller kommt für Sascha Bigalke.

87. Minute: Dritter und letzter Wechsel bei den Löwen: Marius Willsch geht raus, für ihn kommt Timo Gebhart. Kann der Mittelfeld-Star hier noch für die Entscheidung sorgen?

81. Minute: An dieser Stelle gleich der Hinweis: Sollte es bis zum Ende der regulären Spielzeit noch immer unentschieden stehen, wird der Sieger der Partie sofort im Elfmeterschießen ermittelt.

77. Minute: Wir biegen hier langsam aber sicher in die Schlussphase ein - und es geht weiter wild hin und her!

73. Minute: Riesen-Chance für Haching! Wieder bringt Bigalke eine Ecke gut in den Löwen-Strafraum, wieder kommt Dietz zum Kopfball - dieses Mal scheitert er jedoch an der Latte.

69. Minute: Felix Weber checkt Grauschopf in vollem Lauf über die Seitenlinie und wird verwarnt.

64. Minute: Tooooooooooooooooooooooooooooooooooooooor für die Löwen! Da ist ja endlich der Ausgleich! Rieder mit einer tollen Seitenverlagerung auf links zu Steinhart, der sich den Ball kurz zurechtlegt und perfekt in den Lauf von Owusu flankt. Der Angreifer kommt auf Höhe des ersten Pfostens frei zum Kopfball und lässt Kroll keine Chance!

59. Minute: Nun wechselt auch Daniel Bierofka: Benni Kindsvater kommt für Stefan Lex.

55. Minute: Ganz, ganz bittere Szene! Stierlin will einen Pass im Mittelfeld annehmen, überstreckt sich dabei aber das Knie und geht zu Boden. Schiedsrichter Hartmann ruft sofort die Ärzte auf das Feld, dennoch geht es für den Hachinger Angreifer nicht weiter. Für ihn kommt Lucas Hufnagel in die Partie. Wir wünschen gute Besserung, das sah wirklich gar nicht gut aus!

50. Minute: Die Löwen scheinen sich für den zweiten Abschnitt einiges vorgenommen zu haben. Die Mannschaft von Daniel Bierofka steht nun deutlich höher und geht aggressiv in die Zweikämpfe. Jetzt gilt es, die Überlegenheit in Zählbares umzumünzen!

48. Minute: Das Grünwalder Stadion ist heute übrigens wie erwartet nicht ausverkauft, 11.100 Zuschauer bedeuten dennoch einen neuen Toto-Pokal-Rekord.

46. Minute: Weiter geht's hier im Grünwalder Stadion! Daniel Bierofka hat in der Pause einmal gewechselt: Sascha Mölders kommt für Leon Klassen in die Partie.

Pause! Das war's dann auch mit der ersten Halbzeit. Bitter für die Löwen: Das Team von Daniel Bierofka war in der ersten Halbzeit über weite Strecken mindestens ebenbürtig, aber in einer Szene nicht ganz auf der Höhe. Der Auftritt in der ersten Hälfte lässt dennoch hoffen...

45. Minute: Da fällt fast der Ausgleich! Haching verliert den Ball in der Vorwärtsbewegung. Willsch flankt die Kugel von der rechten Seite in die Mitte, wo Owusu den Fuß hinhält - Kroll stürmt aber heraus und kann die Kugel abwehren.

41. Minute: Tor für Haching! Da hat die Abstimmung bei den Löwen überhaupt nicht gestimmt! Sascha Bigalke bringt eine Ecke von der linken Seite in die Mitte. Zwischen Fünfmeterraum und Elfmeterpunkt steigt Florian Dietz nach oben und köpft den Ball ins Tor.

40. Minute: Die Partie ist mittlerweile relativ ausgeglichen. Beide Teams stehen hinten hinten weitgehend sicher und lassen nur wenig zu...

36. Minute: Nun kommt auch Haching mal vor das Tor der Löwen. Dominik Stahl kommt nach einem Freistoß von der rechten Seite zum Kopfball, war allerdings im Abseits.

31. Minute: Nächste Gelbe Karte: Niclas Stierlin wird nach einem Foul an Steinhart verwarnt.

28. Minute: Dicke Chance für die Löwen! Willsch geht wieder über die rechte Seite durch und bringt die Flanke hoch und weit an den zweiten Pfosten. Dort steht Kapitän Weber und köpft die Kugel an den Fünfmeterraum zentral vor dem Tor - doch Haching kann klären.

22. Minute: Jetzt wird's hier zum ersten Mal hitzig: Leon Klassen wird nach einem Foul verwarnt.

19. Minute: Gute Freistoßposition für Haching! Nachdem Herbert Paul Sascha Bigalke kurz vor dem Strafraum in halblinker Position zu Fall gebracht hat, nimmt sich Alexander Winkler ein Herz und versucht, den Ball per Vollspann unter der Mauer hindurchzuschießen. Der Ball wird abgefälscht, sodass Stahl zum Nachschuss kommt - der wird allerdings abgefälscht.

16. Minute: Erste Chance für Sechzig! Wieder kommen die Löwen über die rechte Seite, wo sich Willsch in den Strafraum hineinwuselt und in die Mitte auf Owusu ablegt. Der Stürmer setzt seinen Körper gekonnt ein und dreht sich um Dietz herein, kommt am Fünfmeterraum allerdings nicht richtig zum Schuss. Der Kullerball rollt Haching-Keeper Kroll zwar zwischen die Beine, aber nicht hinter die Linie.

13. Minute: Nun kommen die Löwen mal nach vorne: Willsch schickt Paul auf der rechten Seite, doch der bekommt den Ball nicht unter Kontrolle und lässt das Leder ins Toraus kullern.

9. Minute: Die Löwen stehen zu Beginn noch tief und überlassen Haching den Spielaufbau...

4. Minute: Während sich hier beide Teams noch in der Abtastphase befinden, erreicht uns die Nachricht, dass noch immer hunderte Löwen-Fans auf den Einlass ins Grünwalder Stadion warten. Entsprechend groß ist der Unmut der Anhänger hinter der Westkurve...

1. Minute: Los geht's - Haching stößt an!

19.29 Uhr: Vor dem Spiel gibt es noch eine Schweigeminute für die Opfer des Terroranschlags in Halle am gestrigen Tag, bei dem zwei Menschen getötet worden sind. Unser herzliches Beileid an dieser Stelle.

19.28 Uhr: Auf geht's! Angeführt von Schiedsrichter Robert Hartmann betreten beide Teams den Rasen im (leider) nicht ganz ausverkauften Grünwalder Stadion - gleich geht's los!

19.17 Uhr: Während die Sonne hinter der sich langsam füllenden Westkurve untergeht werfen wir einen Blick auf das, was heute Abend auf dem Spiel steht. Wer sich heute durchsetzt, wahrt seine Chance auf eine Teilnahme am DFB Pokal in der kommenden Saison - und die ist einiges Wert: Über 150.000 Euro erhlät jeder Erstrunden-Teilnehmer. Geld, das die klammen Löwen gut gebrauchen können.

18.51 Uhr: Es ist freilich für beide Klubs ein besonderes Duell - gerade einmal knapp 4,5 Kilometer liegen die Trainingsgelände der beiden Vereine auseinander. Für viele der Beteiligten kommt es deshalb auch zum Wiedersehen mit alten Bekannten. "Es sind viele Spieler, die ich persönlich kenne, mit denen ich zusammengespielt oder sie trainiert habe. Dementsprechend freue ich mich auf das Spiel, aber natürlich ist es, wie im letzten Jahr auch: Während des Spiels gibt es keine Freundschaften. Jede Mannschaft will gewinnen und weiterkommen", sagte Löwen-Coach Daniel Bierofka noch gestern.

18.45 Uhr: Haching-Coach Claus Schromm setzt derweil auf seine vermeintliche A-Elf, muss im Tor aber gezwungenermaßen zum Rotieren gezwungen: Der eigentliche Stammkeeper Nico Mantl weilt aktuell bei der Nationalmannschaft, für ihn steht Steve Kroll zwischen den Pfosten.

18.40 Uhr: Die Aufstellungen sind da - und Löwen-Coach Daniel Bierofka wechselt einmal fleißig durch. Die Publikumslieblinge Sascha Mölders und Timo Gebhart sitzen zu Beginn auf der Bank. Der zuletzt verschmähte Dennis Erdmann verteidigt dafür in der Mitte neben Kapitän Felix Weber. Im Sturm sollen heute Stefan Lex und Prince Owusu für die Tore sorgen. Der wiedergenesene Efkan Bekiroglu steht ürigens nicht im Kader.

18.25 Uhr: Servus und herzlich willkommen im AZ-Liveticker! In gut einer Stunde steigt das Viertelfinale zwischen dem TSV 1860 und dem Drittliga-Spitzenreiter SpVgg Unterhaching.

TSV 1860 gegen Unterhaching: Es geht ums Halbfinale

Das vorweggenommene Finale: Im Viertelfinale des Toto-Pokals treffen die Löwen am Freitagabend auf die SpVgg Unterhaching. Mit den Münchner Vorstädtern kommt ein harter Brocken ins Grünwalder Stadion.

In der Liga grüßen die Hachinger derzeit von der Tabellenspitze – und das trotz des 2:2 gegen Kellerkind Preußen Münster vergangenes Wochenende.

Knappe Erfolge im Achtelfinale

Immerhin holte die Mannschaft von Trainer Claus Schromm letzten Spieltag einen Punkt mehr, als die Bierofka-Elf. Im bayerischen Derby bei den Würzburger Kickers mussten sich die Löwen mit 1:2 geschlagen geben.

Sowohl Sechzig als auch Unterhaching zitterten sich unter die letzten Acht des bayerischen Pokals. Während 1860 bei Bayernligist TSV Dachau im Elfmeterschießen nur knapp einer Blamage entgangen ist, setzten sich die Hachinger erst in der Nachspielzeit gegen Regionalliga-Tabellenführer Türkgücü München durch.

