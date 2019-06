84. Minute: Gibt es noch den Ehrentreffer für den Bezirksligisten? Schwierig, eine nennenswerte Chance hatten die Plattlinger nicht.

81. Minute: TOOOOOR! TOOOOR! TOOOOR SpVgg Plattling - TSV 1860 0:10, Torschütze: Eigentor Plattling

Zweistellig! Plattling jetzt auch noch mit dem Eigentor! Der Stadionsprecher nimmts mit Humor: "Endlich ein Tor durch die SpVgg Plattling - leider ins falsche Tor."

78. Minute: Übrigens: Sollte jetzt noch ein Tor fallen, kann der Spielstand auf der händisch zu bedienenden Ergebnistafel in Plattling nicht mehr richtig angezeigt werden - eine zweistellige Anzeige ist nicht möglich. Willkommen Bezirksliga!

75. Minute: TOOOOOR! TOOOOR! TOOOOR SpVgg Plattling - TSV 1860 0:9, Torschütze: Niemann

Jetzt fehlt nur noch ein Tor! Niemann, der mittlerweile wieder auf dem Platz ist, ist völlig blank und schiebt ins linke untere Toreck ein.

69. Minute: TOOOR! TOOOOR! TOOOOR! SpVgg Plattling - TSV 1860 0:8, Torschütze: Greilinger

Jetzt geht es ganz schnell! Wieder Greilinger! Diesmal aus der Distanz.

67. Minute: TOOOR! TOOOOR! SpVgg Plattling - TSV 1860 0:7, Torschütze: Greilinger

Im Nachsetzen ist er drin! Greilinger trifft zunächst nur den Pfosten, setzt aber gut nach und netzt zum 7:0 ein.

61. Minute: TOOOR! TOOOOR! TOOOOOOR! SpVgg Plattling - TSV 1860 0:6, Torschütze: Marinkovic

Jetzt darf jeder mal. Und es ist eine Premiere im Löwen-Trikot! Testspieler Marinkovic macht mit dem Kopf das halbe Dutzend voll.

57. Minute: TOOOOOOOR! TOOOOR! TOOOOOOR! SpVgg Plattling - TSV 1860 0:5, Torschütze: Mölders

Nach einer Flanke von Seferings trifft nun auch Mölders.

54. Minute: TOOOOOOOR! TOOOOOOR! SpVgg Plattling - TSV 1860 0:4, Torschütze: Willsch

Doch der erste vernünftig vorgetragene Angriff der Löwen in der zweiten Halbzeit sitzt. Willsch nickt aus kürzester Distanz ein.

51. Minute: Bisher geht in Halbzeit zwei noch nicht viel zusammen, die komplett neue Mannschaft der Löwen muss sich erst noch finden.

47. Minute: Und Coach Bierofka hat munter durchgewechselt, lediglich der junge Klassen steht noch auf dem Platz.

46. Minute: Es geht weiter in Halbzeit zwei! Plattling mit dem Anstoß.

45. Minute: Halbzeit in Plattling! Die Löwen führen 3:0, lassen aber einige Chancen liegen!

43. Minute: Der Ziereis, der hat Bock! Sein Distanzhammer rauscht Milimeter am Kreuzeck vorbei.

38. Minute: In der Offensive ist es neben Ziereis der junge Niemann, der durch seine quirligen Aktion, auffällt.

34. Minute: Torhüter Bonmann kann sich im Kampf um den Stammplatz im Tor heute kaum auszeichnen, er ist nahezu beschäftigungslos.

30. Minute: TOOOOOOOR! TOOOOOOR! TOOOOR! SpVgg Plattling - TSV 1860 0:3, Torschütze: Ziereis

Schon wieder Ziereis! Der ist in absoluter Frühform! Wie gestern, trifft Ziereis auch heute per direkt verwandelten Freistoß!

26. Minute: WOW! Sensations-Parade des Plattlinger-Keepers! Klassen nimmt den Ball volley aus fünf Metern,trifft ihn perfekt, doch der Torhüter des Bezirksligisten bekommt seine Hände noch irgendwie an den Ball und lenkt ihn über die Latte.

20. Minute: Gleich nebenan findet derzeit übrigens ein Volksfest statt ... die werden in rund 1,5 Stunden wohl ordentlich Zuwachs bekommen. Prost!

18. Minute: Ziereis scheint einen Lauf zu haben! Nach seinem Doppelpack gestern, legt er heute prompt nach.

17. Minute: Auch in Niederbayern zündeln die Löwen-Fans! Kurze Spielunterbrechung und Durchsage vom Stadionsprecher ... ei, ei, ei!

15. Minute: TOOOOOOOR! TOOOOOOR! SpVgg Plattling - TSV 1860 0:2, Torschütze: Ziereis

Die Löwen legen prompt nach! Weeger mit der Flanke aus vollem Lauf, Ziereis nickt ein.

10. Minute: TOOOOOOOR! TOOOOOOR! SpVgg Plattling - TSV 1860 0:1, Torschütze: Kindsvater

Und da ist es auch gefallen! Kindsvater mit einem trockenen Abschluss von links ins rechte untere Eck!

7. Minute: Noch steht die Null bei Plattling, allerdings dürfte es eine Frage der Zeit sein, wann der erste Treffer für die Löwen fällt!

3. Minute: Kurzfristige Änderung bei den Löwen! Für Felix Weber rutschte Leon Klassen in die erste Elf.

1. Minute: Der Ball rollt in Plattling!

14.58 Uhr. Beide Teams betreten das Feld! Gleich geht's los - die Sechzger testen beim Bezirksligisten!

14.52 Uhr: Die Sechzger haben bereits einen Verletzten zu beklagen: Marco Raimando Metzger zog sich gegen Garching einen Handbruch zu und wird den Giesingern vorerst fehlen. Auch Nico Karger wird gegen Plattling nicht zum Einsatz kommen. Der Offensivspieler, der gestern bereits kurzfristig passen musste, steht auch heute nicht im Kader.

14.45 Uhr: Das Aufwärmen ist beendet, in 15 Minuten geht es los - die Sechzger geben sich zu Ehren des 100-jährigen Vereinsjubiläums der SpVgg Plattling in Niederbayern die Ehre.

14.40 Uhr: Auch im Tor rotiert Coach Bierofka munter durch. Diesmal steht Bonmann zu Beginn im Kasten der Löwen.

14.33 Uhr: Nur 24 Stunden zuvor waren die Löwen im Kurort Bodenmais zu Gast und feierten einen gelungen Testspielauftakt – gegen den VfR Garching gab es einen 5:2-Erfolg.

14.25 Uhr: Die Aufstellung ist da! Bierofka rotiert, Sascha Mölders sitzt heute zu Beginn auf der Bank. Dafür darf der "Mann des Spiels" des gestrigen Tages Markus Ziereis von Beginn an ran.

14.15 Uhr: Servus und herzlich willkommen im AZ-Liveticker! Die Löwen bestreiten heute ihr zweites Testspiel an diesem Wochenende, in gut 45 Minuten tritt die Mannschaft von Daniel Bierofka bei der SpVgg Plattling an. Wir sind live vor Ort!

TSV 1860: Zweites Vorbereitungsspiel

Nur 24 Stunden nach dem ersten Testspiel der Saison sind die Löwen bei der SpVgg Plattling zu Gast. Anlässlich des 100-jährigen Vereinsjubiliäums des niederbayerischen Bezirksligisten gibt sich der TSV 1860 in Plattling die Ehre.

Die Saison-Premiere ist den Sechzgern bereits gelungen. In Bodenmais setzten sich die Giesinger gegen den VfR Garching mit 5:2 durch.

Lesen Sie auch: 1860-Präsident Robert Reisinger - "Verein muss von Grund auf saniert werden"

Lesen Sie auch: Das sagt der DFB zum Löwen-Chaos