Böschungsbrand verursacht Störung auf ICE-Strecke

Techniker seien zu Reparaturarbeiten vor Ort. Die Arbeiten werden sich laut Bahn voraussichtlich mehrere Tage hinziehen. Die Böschung zwischen Forchheim und Hirschaid in Oberfranken war am Freitagabend in Brand geraten. Auslöser war die Fahrt eines Güterzugs mit festgestellter Bremse. Der Brand hat für die Signal- und Weichensteuerung nötige Kabel auf drei Kilometer Strecke beschädigt. Auswirkungen hat dies auch auf den Regionalverkehr im fränkisch-thüringischen Raum. Ein Schienenersatzverkehr mit Bussen und Taxen wurde eingerichtet.