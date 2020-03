Thronfolger in Schottland isoliert Prinz Charles mit Corona infiziert: Der Queen geht es gut

Prinz Charles war vor zwei Tagen auf das Coronavirus getestet worden, nachdem er am Wochenende "leichte Symptome" gezeigt hatte. Ansonsten sei der 71-Jährige bei guter Gesundheit und habe in den letzten Tagen wie gewohnt von zu Hause aus gearbeitet, erklärte ein Sprecher. Seine Ehefrau Camilla (72) wurde demnach ebenfalls getestet, habe das Virus aber nicht. In Absprache mit der Regierung und Ärzten hat sich das Paar in Schottland auf Schloss Balmoral in Quarantäne begeben.