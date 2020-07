Thronfolger besucht Farm Prinz Charles genießt das Landleben

Nachdem die Corona-Beschränkungen in Großbritannien gelockert wurden, kehren die Mitglieder der königlichen Familie langsam wieder zu ihren öffentlichen Aufgaben zurück. Queen Elizabeth II. (94) und ihr Mann Prinz Philip (99) werden allerdings Gerüchten zufolge nach ihrer Corona-Isolation auf Schloss Windsor in die royale Sommerpause gehen und sich vermutlich ab August auf Schloss Balmoral in Schottland zurückziehen.