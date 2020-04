"Wenn jemand zur Topmodel-Familie gehört, dann er", kündigt Heidi Klum (46) den Gastjuror in der aktuellen Folge "Germany's next Topmodel" an: Creative Director Thomas Hayo (51) kehrt erneut in die "GNTM"-Familie zurück. Er wolle diese Woche die Mädchen testen, was sie schon gelernt haben, kündigt er an. Dafür habe er sein Lieblingsmotto im Modelbusiness mitgebracht: "Transformation". Doch das große Alien-Shooting gerät in den Hintergrund: Model-Mama Klum muss zwei Kandidatinnen aufgrund eines Regelbruchs rügen.