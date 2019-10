Die Krankheit Depression ist in den vergangenen Jahren mehr in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Dass sie auch schon Kinder und Jugendliche treffen kann, sei an Schulen aber so gut wie nie Thema, kritisieren die jungen Münchner Filmemacher von MovieJam Studios, die den Film über Jugenddepressionen "Grau ist keine Farbe" gedreht haben.