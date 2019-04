Für Ex-Kickboxerin Christine Theiss war es eine Premiere. Sie ist neue Herausgeberin der Zeitschrift "Fit for Fun" und war somit bei der Veranstaltung an der richtigen Adresse: "Ich tauche jetzt in eine für mich neue Welt ein", so die ehemalige Top-Sportlerin. "Ich bin hier, um diejenigen Menschen kennen zu lernen, mit denen ich in Zukunft hoffentlich mehr zu tun haben werde. Ich bin überrascht, wie viele bekannte Gesichter ich hier schon entdeckt habe." Sie glaubt auch in Zeiten der digitalen Medien an Print: "Ich möchte ein Medium in der Hand halten, Eselsohren hineinmachen und Kreuzworträtsel lösen können. Deswegen habe ich auch sofort zugesagt, als die Anfrage für die "Fit for Fun" kam. Ich bin seit dem 1. Februar offiziell die Herausgeberin und wir arbeiten gerade an meiner zweiten Ausgabe."