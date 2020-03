"The Masked Singer" und Co. Wegen Corona: Diese TV-Shows wurden pausiert, abgesagt oder verschoben

RTL muss eine besondere Premiere ersatzlos ausfallen lassen: Das an Ostern geplante Live-Event "Die Passion" in Essen findet nicht statt. Eine städtische Verfügung untersage u.a. "Veranstaltungen und Personenansammlungen von mehr als 15 Personen auf öffentlichen Flächen", erklärte RTL. "DSDS"-Sieger Alexander Klaws (36) hätte am 8. April 2020 live auf dem Burgplatz in Essen in die Rolle des Jesus schlüpfen sollen. Weitere Stars wie Laith Al-Deen (48) oder Mark Keller (54) sollten "mithilfe deutscher Popsongs die über 2000 Jahre alte Geschichte zum Leben erwecken". Thomas Gottschalk (69) war als Erzähler der Passionsgeschichte vorgesehen.