Wann läuft "The Masked Singer" im TV?

Jede Woche, immer dienstags um 20.15 Uhr, läuft eine neue Folge von "The Masked Singer" – moderiert von Matthias Opdenhövel. Am Ende jeder Ausgabe muss ein Promi sein großes Geheimnis lüften und die Maske abnehmen. Die Zuschauer können via ProSieben-App die Auftritte der Stars bewerten und sorgen so für ein Beliebtheits-Ranking. Wer am wenigsten überzeugen konnte, muss die Show verlassen und sich zu erkennen geben.