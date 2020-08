Im Rahmen des Trainingslagers wird das Team von Michael Köllner übrigens auch ein Testspiel absolvieren. Am Sonntag (30. August) treffen die Löwen um 15 Uhr in der örtlichen Dana Arena auf den FC Juniors Oberösterreich. Anders als in Deutschland sind in Österreich Zuschauer zu Testspielen zugelassen, dabei sind selbstverständlich Hygienemaßnahmen und Mindestabstand einzuhalten. Um etwaige Infektionsketten nachverfolgen zu können, werden die Eintrittskarten ausschließlich online auf der Internetseite des "Dilly" angeboten. Fans können sich dabei zwischen Stehplatzkarten für 15 Euro und VIP-Tickets für 50 Euro entscheiden. Letztere beinhalten ein Brotzeitbuffet, Getränke und einen Sitzplatz.