TSV 1860 traf im Toto-Pokal-Achtelfinale bereits auf Dachau

In den Pflichtspielen sei es immer schwierig, Spieler, die gerade aus einer längeren Verletzungspause kommen, an das Team heranzuführen. Köllner betonte zudem das straffe Programm der Löwen in den kommenden Wochen (15 Ligapartien und mindestens ein Pokalspiel). "Von daher tun wir gut daran, alle Spieler im Rhythmus zu behalten."